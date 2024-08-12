İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliya kentinde Filistinli bir genci öldürdüğünü bildirdi. İsrail ordusu ise gencin bir İsrail vatandaşı ile iki Filistinliyi silahla yaraladığını iddia etti.

12.08.2024 22:50
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliya kentinde Filistinli bir genci öldürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşler İdaresinin aktardığı bilgiye göre, Kalkiliya kentine bağlı Azzun beldesinde Filistinli bir gencin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, öldürülen Filistinlinin 18 yaşındaki Tarık Ziyad Davud olduğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Kalkiliya kentinde bir Filistinlinin bir İsrail vatandaşı ile iki Filistinliyi silahla ateş ederek yaraladığını iddia etti.

Adraee, yaralanan İsrail vatandaşının hastaneye kaldırıldığını, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Azzun beldesi yakınlarında bir İsrail askeri kontrol noktasına ateş eden Filistinli Davud ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Davud'un öldürüldüğü ve cesedinde el konulduğu bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 623'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika

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