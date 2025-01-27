İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Filistinli Mülteci Kampı yakınlarında ateş açtığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kalendiya kampı yakınında işgalcilerin kurşunları sonucu bir kişi şehit oldu, iki kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri, dün sabah saatlerinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Filistin beldesi Er-Ram'a baskın düzenleyerek Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz bombası atmıştı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, "İşgal güçleri, Er-Ram beldesindeki apartheid duvarının (Ayrım Duvarı) çevresine yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz bombaları atıyor." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 878 Filistinli hayatını kaybetti.