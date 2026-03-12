İsrail Askerleri, Kudüs'te Teravih Namazına Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Askerleri, Kudüs'te Teravih Namazına Saldırdı

12.03.2026 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Doğu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere saldırarak ibadetlerini engelledi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir kapılarından Bab es-Sahira yakınlarında teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdı.

Filistin'in Kudüs Valiliği tarafından yayımlanan bir videoda, İsrail askerlerinin namazı böldüğü ve ibadet eden Filistinlilere saldırdığı görülüyor.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulduğu dönemde İsrail askerlerinin Bab es-Sahira yakınlarında teravih namazı kılan Filistinlileri kuşattığı ve namazlarını kılmalarına engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün de aynı bölgede namaz kılanlara saldırdığına dikkat çekildi.

Kudüs'teki Filistinlilerin, Mescid-i Aksa'nın ibadete açılması gerektiği mesajını vermek adına, Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli yerlerde ibadet ettikleri kaydedildi.

Aksa'nın kapatılmasının 1967'den bu yana "benzeri görülmemiş bir durum" olarak nitelenen açıklamada, İsrail'in Aksa'yı kapatarak ramazan ayının son 10 gününde namaz kılınmasını ve itikafa girilmesini engellediği aktarıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'yı açma veya kapatma yetkisi yoktur ve caminin yönetimi Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne aittir." ifadesi kullanıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri, Kudüs'te Teravih Namazına Saldırdı - Son Dakika

PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:51
Valverde’den tarihi performans Real Madrid, Manchester City’i çok farklı geçti
Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti
00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 01:35:34. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri, Kudüs'te Teravih Namazına Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.