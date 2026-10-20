İsrail askerleri Kuneytra'da Taranca köyündeki bir eve baskın düzenledi - Son Dakika
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İsrail askerleri Kuneytra'da Taranca köyündeki bir eve baskın düzenledi

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El-İhbariye'ye göre İsrail ordusu, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Taranca köyünde bir eve baskın yaptı; girişte havaya işaret fişekleri atıldı. Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalındaki saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunuyor.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında yer alan yerleşim yerlerine baskın yaptığı bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariye'nin haberine göre, İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Taranca köyüne girerek bir eve baskın düzenledi.

İsrail güçleri Taranca köyüne girişleri sırasında havaya işaret fişekleri attı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ile Dera illerinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlarla ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yineleyen Şam yönetimi, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

Kaynak: AA
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