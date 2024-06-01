İsrail askerleri Nablus\'ta Filistinlilere saldırdı

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinlilere Kızılay ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaşları 18, 19 ve 25 olan yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında çok sayıda evde arama yaptı, altyapıyı ve Filistinlilere ait dükkanları tahrip etti.

Filistin devlet televizyonunda yayımlanan haberde ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Balata Mülteci Kampı'nda bir bölgeyi bombaladığı belirtildi.