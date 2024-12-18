İsrail Askerleri Nablus'ta Filistinliyi Öldürdü

Güncel

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki Kusra beldesinde yaraladığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesinden Filistinli Subhi Hasan (47), dün İsrail askerlerin açtığı ateş sonucu aldığı yara nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail askerleri dün Kusra beldesine düzenledikleri baskına itiraz eden Filistinlilere gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Baskın sırasında evinin çatısında olan ve İsrail askerlerinin açtığı ateşte göğsünden yaralanan Subhi Hasan, Nablus'taki bir hastaneye nakledildi. Hasan'ın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 816'ya yükseldi.