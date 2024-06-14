İsrail askerleri, tahliye edilen Filistinlinin evinde kutlama hazırlığına zarar verdi - Son Dakika
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İsrail askerleri, tahliye edilen Filistinlinin evinde kutlama hazırlığına zarar verdi

İsrail askerleri, cezaevinden çıkan Filistinli Muhammed Hatim Beşir'in evinin önünde yapılan kutlama hazırlığına zarar vererek, konulan sandalyeleri kırdı. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gözaltı, baskın ve saldırılarına tepkiler sürüyor.

14.06.2024 22:47
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İsrail askerleri, cezaevinden çıkan Filistinlinin evinde tahliyesi sonrası kutlama hazırlığı için konulan sandalyeleri kırdı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil şehrinin İdna beldesinde, İsrail cezaevinde aylardır tutulan Filistinli Muhammed Hatim Beşir'in dün tahliye edilmesi sonrası evinin önünde kutlama hazırlığı yapıldı.

İsrail askerleri, Beşir'in evinin bulunduğu bölgeye baskın düzenleyerek, hapishaneden salıverilmesini kutlamak için konulan sandalyeleri kırdı.

Kutlama için yapılan hazırlıklara zarar veren İsrail askerlerinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri de tepkilere yol açtı.

Muhammed Hatim Beşir, İsrail cezaevinde 19 aydır tutuluyordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 185'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, tahliye edilen Filistinlinin evinde kutlama hazırlığına zarar verdi - Son Dakika

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