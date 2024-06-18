İsrail Askerleri Tarafından Yaralanan Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında yaraladığı 39 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin Beytüllahim kentinde İsrail askerlerinin yaraladığı Bilal Adil Abdulfettah Bellu olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bugün Beytüllahim'e baskını sırasında ateş açarak yaraladığı Bellu'nun ambulansla hastaneye kaldırılmasına izin vermediği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.