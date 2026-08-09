İsrail Askerlerinden Çobana Ateş - Son Dakika
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İsrail Askerlerinden Çobana Ateş

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El Halil'de İsrail askerleri, sürüsünü otlatan bir çobana ateş açarak koyunları telef etti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sürüsünü otlatan Filistinli bir çobana ateş açtığı, saldırıda bazı koyunların telef olduğu belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail askerleri, El Halil kentine bağlı İzna beldesinde Filistinli bir çobanın ve sürüsünün üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı koyunlar telef oldu.

İsrail ordusu, bir Filistinlinin evine el koyarak "askeri karargaha" dönüştürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Araba beldesine baskın düzenledi. Askerler, Filistinli Hazim Şefi Hamad'a ait eve el koyarak burayı askeri karargaha dönüştürdü.

İsrail ordusu ayrıca Araba beldesi çevresinde iş makineleriyle yol açma çalışmalarının sürdüğü gerekçesiyle Filistinlilerin geçişini engelledi.

Ramallah'ta 2 Filistinli gözaltına alındı

Ramallah kentine bağlı Sincal beldesinde de İsrail askerleri bazı evlere baskın düzenledi.

İsrail askerleri düzenledikleri baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinlinin evini ateşe verdi

Öte yandan WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grup, El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde Filistinli Muhammed Abdurrahman el-Cebbarin'e ait evi ateşe verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinden Çobana Ateş - Son Dakika

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