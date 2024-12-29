İsrail Askerlerinden Irkçı Paylaşım - Son Dakika
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İsrail Askerlerinden Irkçı Paylaşım

İsrail askerleri, Gazze'de evleri ateşe verirken ırkçı bir şarkı eşliğinde görüntü paylaştı.

29.12.2024 02:46
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İsrail askerleri, sıkı kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun beldesinde, ateşe verdikleri evlerin görüntülerini ırkçı "Köyünüz yansın" şarkısı eşliğinde sosyal medyada paylaştı.

İsrail ordusunun 92'nci Taburu'na bağlı askerler, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da zorla göç ettirdikleri bölge sakinlerinin evlerini ateşe verdi.

Saldırılarda büyük yıkıma uğrayan evleri kundakladıkları görüntüleri dronla kayıt altına alan İsrail askerleri, söz konusu görüntüleri ırkçı "köyünüz yansın" şarkısı eşliğinde paylaştı.

Gazze'deki Refah kentinde İsrail ordusunun yaptığı katliamlar sonrası, Kudüs'te "kutlama" yapan İsrailliler de "Köyünüz yansın" şarkısı eşliğinde eğlenmişti.

İsrailli bazı futbol kulüplerinin taraftarları, statlarda sık sık Filistinlileri hedef alarak, ırkçı "köyünüz yansın" tezahüratları yapıyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Beyt Hanun, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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