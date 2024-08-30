İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli çocuk ve 2 sağlık görevlisi yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli çocuk ve 2 sağlık görevlisi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ile 2 sağlık görevlisi yaralandı. Filistinli çocuk dizinden yaralanırken, sağlık görevlileri ise yüzlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

30.08.2024 20:18
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İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ile 2 sağlık görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın batısında yer alan Kalkilya şehrindeki kontrol noktasında 14 yaşında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle dizinden yaraladığı belirtildi.

Filistinli çocuğun son durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte Murad Hamayise ve Tahir Sanuri adlı iki sağlık görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Yüzlerinden yaralanan sağlık görevlilerinin tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli çocuk ve 2 sağlık görevlisi yaralandı - Son Dakika

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