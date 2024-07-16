İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin aracına ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. İsrail askerleri, Ramallah yakınlarındaki bir kontrol noktasında Filistin topraklarını gasbeden 2 İsrailli yerleşimciye ateş açtı. İsrail askerlerinin dur emrine uymayan kişilere ateş açması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusu, olayla ilgili araştırma başlattı.

16.07.2024 09:57
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin aracına ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri dün gece Ramallah yakınlarındaki bir kontrol noktasında Filistin topraklarını gasbeden 2 İsrailli yerleşimciye ateş açtı.

Haaretz'in haberine göre, İsrail askerlerinin iki motosikleti durdurup denetlediği sırada arkadaki araçtan inen kapüşonlu 3 kişi, İsrail askerlerinin "dur" emrine uymadı. Askerlerin dur emrine uymayan kişilere ateş açması sonucu 2 kişi şarapnelle hafif yaralandı.

İsrail askerlerinin ateş açtığı kişilerin Filistinlilerden gasp edilmiş topraklarda yaşayan İsrailliler olduğu anlaşıldı ve yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer açıklamada, dün gece Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait araca ateş açıldı. Araçta bulunan 3 İsraillinin cam kırıklarıyla hafif yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun çevrede arama başlattığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 4 milyon Filistinli, İsrail askeri kanunları gölgesinde yaşıyor. İsrail askerleri, yollarda kontrol noktaları kurtararak Filistinlilerin araçlarını durdurup denetleyebiliyor.

İsrail askerlerine, Batı Şeria'da silah kullanabileceği geniş yetkiler tanımlı. Uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri, İsrail ordusunu, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmakla eleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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