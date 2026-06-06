İsrail Askerlerinin Ateşi 7 Aylık Çocuğu Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Askerlerinin Ateşi 7 Aylık Çocuğu Öldürdü

06.06.2026 21:47
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Filistin yönetimi, El Halil'de 7 aylık Sam Ebu Heykel'in öldürülmesi üzerine uluslararası çağrıda bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde açtığı ateş sonucu 7 aylık Sam Fehd Ebu Heykel'in hayatını kaybetmesi nedeniyle uluslararası topluma, İsrail'i hesap vermeye zorlayacak adımlar atma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 7 aylık Sam Ebu Heykel'in öldürüldüğü, anne ve babasının yaralandığı saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olayın "saha infazı" niteliği taşıdığı belirtildi.

Bunun, Filistinli sivillerin, özellikle de çocukların hedef alınmasının sürdüğünü gösterdiği ve uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in çatışma bölgelerinde çocuk haklarını ihlal eden taraflar arasında Birleşmiş Milletler listesinde yer almasının, bu ihlallerden sorumlu kişilerin hesap vermesine yönelik etkili mekanizmaların işletilmesini gerektirdiği belirtildi.

İsrail hükümetinin olaydan tamamen sorumlu tutulduğu açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası yargı mekanizmalarının, saldırının sorumlularını hesap vermeye zorlamak ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlamak amacıyla harekete geçmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, Filistin yönetiminin, uluslararası platformlarda ihlallerden sorumlu kişilerin cezasız kalmaması için siyasi, hukuki ve diplomatik girişimlerini sürdüreceği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, El Halil'in Tel Rümeyde bölgesinde İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta ağır yaralanan 7 aylık Sam Fehd Ebu Heykel'in hayatını kaybettiğini, anne ve babasının ise orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, olayın ardından yaptığı açıklamada söz konusu araca ateş açıldığını kabul etmişti.

Batı Şeria'da gerilim sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak baskınlar, gözaltılar ve askeri saldırılar sürüyor.

Bölgedeki Filistin toprakları ve tarım arazileri de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalırken, özellikle yerleşim birimlerine yakın bölgelerde kundaklama, tahrip ve çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi gibi saldırılar yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrailliler ile İsrail güçlerinin saldırılarında 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alındı, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinin Ateşi 7 Aylık Çocuğu Öldürdü - Son Dakika

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