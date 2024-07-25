İsrail askerlerinin baskınında 2 Filistinli yaralandı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında biri ağır 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Kalkilya kentine baskın düzenleyerek bir aracı takibe aldı ve sonra da ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında ise Kalkilya'ya bağlı Azzun beldesinde biri ağır olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı ve Kalkilya Devlet Hastanesi'ne nakledildikleri bilgisi geçildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında şu ana kadar 589 Filistinli hayatını kaybetti.