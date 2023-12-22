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İsrail askerlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü - Son Dakika
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İsrail askerlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü

İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü. Yahudi yerleşimciler Nablus'un Kusra beldesinde Filistinlilere ait tarım arazisine zarar verdi. İsrail güçleri, yerleşimcilere müdahale etmek isteyen Filistinlilere engel oldu. Ayrıca, Yahudi yerleşimciler Nablus'un Karyut beldesinde bir su kaynağının bulunduğu bölgeye baskın düzenledi ve su kaynağının başında dini ayin gerçekleştirdi. Bu bölgeye her hafta İsrail güçlerinin koruması altında baskın düzenlendiği belirtildi.

İsrail askerlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü
22.12.2023 - 18:31,
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İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler Nablus'un Kusra beldesinde Filistinlilere ait 30 dönüm tarım arazisine buldozerlerle girerek zarar verdi.

Yahudi yerleşimcilerin onlarca zeytin ağacını söktüğü, İsrail güçlerinin ise yerleşimcilere müdahale etmek isteyen Filistinlilere engel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Yahudi yerleşimciler Nablus'un Karyut beldesinde bir su kaynağının bulunduğu bölgeye de baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler, su kaynağının başında dini ayin gerçekleştirdi.

Söz konusu su kaynağının olduğu bölgeye Yahudi yerleşimcilerin her hafta İsrail güçlerinin koruması altında baskın düzenlediği aktarıldı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Tarım, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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