İsrail askerlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü

İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler Nablus'un Kusra beldesinde Filistinlilere ait 30 dönüm tarım arazisine buldozerlerle girerek zarar verdi.
Yahudi yerleşimcilerin onlarca zeytin ağacını söktüğü, İsrail güçlerinin ise yerleşimcilere müdahale etmek isteyen Filistinlilere engel olduğu aktarıldı.
Öte yandan, Yahudi yerleşimciler Nablus'un Karyut beldesinde bir su kaynağının bulunduğu bölgeye de baskın düzenledi.
Yahudi yerleşimciler, su kaynağının başında dini ayin gerçekleştirdi.
Söz konusu su kaynağının olduğu bölgeye Yahudi yerleşimcilerin her hafta İsrail güçlerinin koruması altında baskın düzenlediği aktarıldı.
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