İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği saldırıda 1 çocuk öldü, 28 kişi yaralandı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dron ile saldırı düzenledi. İsrail güçleri ayrıca, çok sayıda zırhlı araçla kampı basarak, yüksek binalara keskin nişancı yerleştirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise hava saldırısı ve baskında 17 yaşındaki 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ağır yaralı olanlardan birinin, bölgedeki yaralıları tahliye etmeye çalışırken saldırıya uğrayan Filistin Kızılayı çalışanı olduğu da kaydedildi.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Nablus'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 590'a yükseldi.