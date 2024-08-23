İsrail askerlerinin Nablus'ta düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk yaralandı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu Nablus kentine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskın sırasında 17 yaşında Filistinli bir çocuğun, ayağından gerçek mermiyle yaralandığı kaydedilen açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralı genci tedavi edilmek üzere hastaneye naklettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus kentine ve kentteki Eski Şehir bölgesinde baskın düzenledi, askerler ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri bölgeden çekilmeden önce çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail ordusu, Kalkilya, Beytullahim, Ramallah ve El-Bire kentlerinde de benzer baskınlar düzenledi.