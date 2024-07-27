İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinli çocuk yaralandı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısında açtığı ateş sonucu, Filistinli 2 çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Mezra Garbiyye beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri baskın sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi, gaz ve ses bombaları kullandı. Saldırıda 16 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuk, gerçek mermiyle yaralandı.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail güçleri, Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik ve Salim beldelerinde de konuşlanmalarını sıkılaştırdı. İsrail askerleri, Beyt Furik "kontrol noktasını" her iki yönde kapatarak, Beyt Furik ve Beyt Decn beldelerinden giriş ve çıkışları engelledi.