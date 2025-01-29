İsrail Tulkerim'de Saldırı Başlattı - Son Dakika
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İsrail Tulkerim'de Saldırı Başlattı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine başlattığı saldırının ikinci gününde bir Filistinli hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

29.01.2025 03:46
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine başlattığı saldırının ikinci gününde bir Filistinli hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, "Dün akşam, Tulkerim kentine bağlı Ertah ilçesinde bir binayı kuşatan İsrail askerlerinin saldırısında yaralanan bir Filistinli şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Haberde, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Ertah ilçesine baskın düzenlediği ve binayı kuşatma altına aldığına dikkat çekilerek, kuşatma sırasında yaşanan çatışmada yaralanan Filistinli gencin İsrail askerlerince alıkonulduğu ve kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği vurgulandı.

Ajansın bir başka haberinde, Tulkerim'deki olayları takip eden Filistinli gazeteci Nağam ez-Zayit'in İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu elinden yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim'de sürdürdüğü saldırılarda, 20 yaşındaki Filistinli bir gencin yüzünden, 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun da gerçek mermiyle göğsünden vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın direktifleri doğrultusunda İsrail ordusu tarafından Tulkerim Mülteci Kampından zorla yerlerinden edilenlere destek olmak amacıyla acil yardım merkezlerinin açıldığını duyurdu.

Cenin'deki saldırılar Tulkerim'e de taşındı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak itibarıyla Tulkerim'e de taşımıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin Tulkerim kenti ve kampına düzenlenen saldırılara katıldığı belirtilmişti.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Tulkerim'de bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Cenin'de saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 21 Ocak'ta başlattığı saldırılara devam ediyor.

Filistinlilerin mülklerinin de hedef alındığı saldırılarda şu ana kadar biri çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimine, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da özellikle de Cenin'den sonra Tulkerim kentine yönelik saldırılarıyla "ikinci aşaması başlayan savaşı" durdurma çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki istikrarsızlık ve endişe halinin sürmesine ve güvenliğin bozulmasına yol açan İsrail müdahalelerini durdurarak, gelecekteki çatışmaları önleyecek sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için yeni ABD yönetimini göreve çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Tulkerim'de Saldırı Başlattı - Son Dakika

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