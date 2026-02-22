İsrail Ateşinde 17 Yaşındaki Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Vehbi Abdülaziz Haneni hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşam Beyt Furik beldesine düzenlediği baskın sırasında başından gerçek mermiyle vurulan Haneni'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı baskında 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk da ayağından yaralandı.

Nablus'taki Filistin Kızılayı Acil Servis Merkezi Müdürü İmad Ahmed, İsrail askerlerinin beldeye baskını sırasında bir çocuğun başından vurularak ağır yaralandığını, bir diğer çocuğun ise ayağından vurulduğunu açıklamış, yaralıların Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktarmıştı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'daki baskın, gözaltı, öldürme ve zorla yerinden etme uygulamalarını da artırdığı belirtiliyor.

Bu süreçte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1117 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.