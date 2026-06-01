İsrail, Ateşkes Anlaşmasını 3 Bin 76 Kez İhlal Etti - Son Dakika
01.06.2026 23:12
Gazze hükümeti, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten beri ateşkes ihlallerini raporladı; 932 ölü ve 2,859 yaralı var.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 3 bin 76 kez ihlal ettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Mayıs'a kadar geçen 232 günlük dönemdeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail 232 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 76 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 932 kişi öldürüldü, 2 bin 859 kişi yaralandı, 82 kişi alıkonuldu.

Gazze'ye ürün girişlerinin kısıtlanması

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın girmesi gereken Gazze Şeridi'nde İsrail, anlaşmanın insani yardımların bölgeye girişiyle ilgili maddelerine de uymuyor.

Gazze Şeridi'ne girmesi öngörülen 139 bin 200 yardım tırından yalnızca 50 bin 636'sının girişine izin verildiği, bunun da taahhüt edilen miktarın yüzde 36'sına tekabül ettiği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasına göre söz konusu dönemde Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 17 bin 800 kişiden sadece 5 bin 836'sının tahliyesine izin verildi. Bu rakamın, tedavi için tahliyesi kararlaştırılan rakamın yüzde 32'sine karşılık geldiği ifade edildi.

Gazze hükümeti, bu rakamların "seyahat özgürlüğünün kısıtlanması politikasının sürdürülmesi" anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gereken İsrail hükümeti, bu yükümlülüğü büyük oranda yerine getirmedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

