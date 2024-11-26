İsrail, Ateşkes İhlallerine Sıfır Tolerans Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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İsrail, Ateşkes İhlallerine Sıfır Tolerans Vurgusu Yaptı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'daki ateşkes ihlallerine karşı 'sıfır tolerans' politikası belirtti.

26.11.2024 14:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüşen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin ateşkes ihlallerine "sıfır tolerans" göstereceğini söyledi.

Savunma Bakanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, saatler içinde duyurulması beklenen Lübnan'da ateşkes anlaşması öncesi Katz ile BM Özel Koordinatörü Hennis-Plasschaert'ın görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Katz, İsrail'in ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten sonra da Lübnan'dan gelen her türlü tehdide yanıt vererek "sıfır tolerans" göstereceklerini Hennis-Plasschaert'e iletti.

Katz, "Herhangi bir tehdide karşı her zaman ve her yerde harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) "etkili icra" beklediklerini belirten Katz, ateşkesin uygulanmasının etkili bir icra ve denetimi içermesi gerektirdiğini öne sürdü.

Söz konusu icra ve denetime Hizbullah'ın silah transferi yapmasının ve ülke içinde silah üretmesinin önlenmesinin de dahil olduğunu savunan Katz, "Eğer siz yapmazsanız, biz büyük bir güçle yapacağız." dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes sağlanmasına ilişkin süreç

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

İsrail basını da Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.

Son olarak The Times of Israel gazetesi, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün akşam saatlerinde Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geleceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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