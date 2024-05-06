İsrail, Hamas\'ın ateşkes önerisine onay verdi ancak Refah\'a saldırılar devam ediyor

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İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırılara devam kararı aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan Refah'a saldırıların sürdürülmesi kararıyla "İsrailli esirlerin serbest kalması ve savaşın amaçlarına ulaşılmasının hedeflendiği" belirtildi.

Hamas'ın kabul ettiği önerinin Tel Aviv yönetiminin şartlarından "uzak olduğu" ancak İsrail'in esir takası mutabakatını görüşmek için arabulucularla görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceği ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail savaş uçakları ve topçularının Refah şehrinin doğusunu yoğun bir şekilde bombaladığını, sınıra yakın bölgelerde askeri araç hareketliliğinin gözlendiğini aktardı.