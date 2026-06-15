İsrail Ateşkese Rağmen 4 Yaşındaki Kızı Vurdu

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde açtığı ateş sonucu 4 yaşındaki kız çocuğu başından vurularak ağır şekilde yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tuffah Mahallesi'nin doğusundaki Meşahire bölgesine ateş açtı.

Açılan ateşte başından vurulan 4 yaşındaki Gina Bülbül, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Filistinli küçük kızın sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 yaşındaki çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetmişti.