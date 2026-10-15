İsrail ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi, 1 Filistinli öldü, çok yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi, 1 Filistinli öldü, çok yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'deki saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynaklarına göre Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde siviller hedef alınırken, Beyt Lahiya, Gazze kenti ve Refah'ta 1000 yapı yerle bir edildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) saldırısında Muhammed Hılle isimli Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Halave Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yoğun bir şekilde ateş açması sonucu da bir Filistinli yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Gazze kenti ve güneydeki Refah'ta 1000 yapıyı yerle bir etti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, bu bölgelerde gece boyunca şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerine İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan ateş açıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1501 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 323 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
İhlas Haber Ajansıİnsan Haklarıİsrail OrdusuİsrailGüncelRefahGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
11:10
Dünyaya rezil olduk Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Dünyaya rezil olduk! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:24:54. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi, 1 Filistinli öldü, çok yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei