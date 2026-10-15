İsrail ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi, 1 Filistinli öldü, çok yaralı var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) saldırısında Muhammed Hılle isimli Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Halave Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yoğun bir şekilde ateş açması sonucu da bir Filistinli yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Gazze kenti ve güneydeki Refah'ta 1000 yapıyı yerle bir etti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, bu bölgelerde gece boyunca şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerine İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan ateş açıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1501 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 323 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.