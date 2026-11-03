İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırdı, 3 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırdı, 3 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerine saldırdı; saldırılarda biri polis komiseri, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı. Kuveyt Hastanesi kaynakları, saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri polis komiseri, bir çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerini hedef alan İsrail saldırılarında iç güvenlik birimine bağlı bir polis komiseri ile bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 44 yaşındaki Polis Komiseri Halid İbrahim Şelluf'un Mevasi bölgesinde iç güvenlik teşkilatı mensuplarını hedef alan İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Han Yunus'taki Kuveyt Hastanesinden sağlık kaynakları da söz konusu saldırıda 4'ü ağır olmak üzere toplam 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bu operasyonla İsrail ordusu, son 3 gün içerisinde Gazze hükümetine bağlı iç güvenlik birimlerine yönelik ikinci saldırısını gerçekleştirmiş oldu.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Gazze Belediyesi yakınlarında sivillerin kaldığı bir çadırı hedef alan İsrail insansız hava aracının (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. Aynı saldırıda bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan bir başka sağlık kaynağı, dün Han Yunus'un Japon Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında ağır yaralanan 39 yaşındaki İmad Ömer Radi'nin de müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığından 1 Kasım'da yapılan açıklamada, Gazze'de Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında bakanlığa bağlı 75 güvenlik unsurunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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