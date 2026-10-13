İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri vurdu, biri kadın 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri vurdu, biri kadın 3 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarında biri kadın 3 Filistinli yaralandı. Han Yunus'ta zırhlı araçlardan ateş açılırken Beyt Lahya'da bir kişi yaralandı, Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki binalar havaya uçuruldu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivilleri hedef aldığı saldırılarda biri kadın 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan sivil yerleşim yerlerine yoğun ateş açıldı.

Evlerin ve yerinden edilenlerin bulunduğu çadırların hedef alındığı saldırıda biri kadın 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde ise bir kişi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu, kentteki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki binaları da havaya uçurdu. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyulurken yoğun dumanlar yükseldi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait hücum botlarından da Gazze kenti sahillerine ateş açıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1493 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 299 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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