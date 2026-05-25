İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu

25.05.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes koşullarına aykırı olarak Gazze'de sivillere yönelik saldırılara devam etti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivillerin evini bombaladı, balıkçı teknelerine ateş açtı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda El-Beşiti ailesine ait evi vurdu.

Saldırıda biri ağır 2 Filistinli yaralandı.

Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçı teknelerine ise İsrail ordusuna ait deniz araçlarından ateş açıldı.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgeleri ile Gazze kentinin doğu mahallelerini, Beyt Lahiya'nın da doğu ve kuzey bölgelerini vurdu.

Öte yandan İsrail ordusunun 2 gün önce Han Yunus'a düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Ahmed Semir Ferhat'ın bugün yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ yorumu
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" yorumu
11:15
Türkiye’de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:01:38. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.