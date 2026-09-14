İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu, 2 Filistinli öldü 28 kişi yaralandı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4'ü çocuk olmak üzere 28 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi'nde bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda 2'si ağır 10 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları ise saldırının Vefa Hastanesi yakınında, yerinden edilmiş Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede gerçekleştiğini aktardı.

İsrail İHA'yla Filistinlinin Gazze kentinin batısında evinin çatısında kurduğu vurdu. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyinde çadırlara ve evlere ateş açıldı

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Mevasi'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırı vurdu.

Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mevasi'de yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadırın yakınına düzenlediği bir başka İHA saldırısında ise 4'ü çocuk 8 Filistinli yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Nasır Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Han Yunus'un doğusunda İsrail ordusuna ait araçlardan açılan ateş sonucu Filistinli 1 genç yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Han Yunus'un doğusu ve güneyinde Filistinlilerin evleri ile yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yoğun ateş açıldığını aktardı.

Gazze'nin orta kesimine İHA saldırısı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti de İsrail İHA'larının hedefi oldu.

Deyr el-Belah'ın doğusundaki Zevayide bölgesinde bulunan Selahaddin Caddesi'ne düzenlenen İHA saldırısında 2 Filistinli yaralandı.