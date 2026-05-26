İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı

26.05.2026 16:57
İsrail ordusu Lübnan'da hava saldırıları düzenleyerek 1 kişiyi öldürdü, bölgeyi hedef aldı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hirbet Silm beldesinde bir otomobili insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu İHA ile Hirbet Silm beldesinde seyir halindeki bir aracı vurdu. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail ordusu savaş uçakları ve İHA'lar ile öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ve Bekaa bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları Mercayun ilçesine bağlı Tulin beldesi ile Sur kenti yakınlarındaki Maaraka beldesini hedef aldı.

Batı Bekaa'da bulunan Karun Barajı çevresi de İsrail uçaklarının saldırılarına maruz kalırken, bölge sakinleri barajda hasar oluşabileceği endişesini dile getirdi.

İsrail ordusu ayrıca Hirbet Silm çevresindeki Bir es-Selasil bölgesine, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa, Sultaniye ve Deyr Antar çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenledi.

NNA'ya göre, Sultaniye ve Deyr Antar çevresi 5'ten fazla hava saldırısıyla hedef alınırken, İsrail uçaklarının Karun Barajı'nın güneyindeki Lübnan ordusuna ait kontrol noktası yakınındaki köprüyü vurması sonucu Meşgara beldesine giden yol ulaşıma kapandı.

İsrail silahlı İHA'lar ile Sayda kentine bağlı Kevseriyet er-Rız beldesi ve Harayib beldesinin çevresine saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 çalışan yaralanmıştı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

