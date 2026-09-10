İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu, 2 füzeyle bir ev yerle bir oldu - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu, 2 füzeyle bir ev yerle bir oldu

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda belde ve bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenledi. Binti Cubeyl'in El-Ariş bölgesinde 2 füzeyle vurulan bir ev yerle bir olurken saldırılarda ölen veya yaralanan olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda belde ve bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail saldırılarının adresi Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesi, Nebatiye'ye bağlı Binti Cubeyl ve Mercaiyun ilçeleri ile Ali et-Tahir tepeleri oldu.

Mansuri'de yerleşim alanları hava saldırılarıyla hedef alınırken, Binti Cubeyl'in El- Ariş bölgesinde 2 füzeyle vurulan bir ev yerle bir oldu.

Mercaiyun Ovası ise İsrail toplarından atılan mermilerin hedefi oldu.

Ali et-Tahir tepelerinde ise şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırılarda ölen veya yaralanan olduğuna dair bilgi paylaşılmadı???????.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Ali et-Tahir Tepelerinde uzunluğu 2 kilometreyi aşan ve Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen tünellerin hedef alındığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada da tünellerin imha edilmesiyle Lübnan'ın güneyindeki "güvenli tampon bölgenin" düzenlenmesi sürecinin tamamlandığı, ordunun bu bölgeden çıkmayacağı ve Hizbullah'ın orada yeniden konuşlanmasını engellemek için çalışacağı kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu, 2 füzeyle bir ev yerle bir oldu - Son Dakika

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