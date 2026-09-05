İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur kenti El-Mansuri beldesine İHA'larla 14 saldırı düzenledi - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur kenti El-Mansuri beldesine İHA'larla 14 saldırı düzenledi

İsrail ateşkese rağmen Lübnan\'ın Sur kenti El-Mansuri beldesine İHA\'larla 14 saldırı düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesine bugün 14 saldırı düzenledi; İHA'larla bırakılan patlayıcı varillerle evler ve altyapı hedef alındı. Ateşkese rağmen süren saldırılar, Lübnan'da daha önce yerinden edilen 1 milyonu aşkın kişinin durumunu daha da kötüleştiriyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesinde evleri ve altyapıyı yıkmak amacıyla bugün 14 saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla (İHA) Mansuri beldesi eteklerine 14 sistematik saldırı düzenledi.

Evlerin ve altyapının yıkımında, İHA'lardan bırakılan güçlü patlayıcılarla yüklü variller kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur kenti El-Mansuri beldesine İHA'larla 14 saldırı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur kenti El-Mansuri beldesine İHA'larla 14 saldırı düzenledi - Son Dakika
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