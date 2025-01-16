İsrail Ateşkese Rağmen Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Ateşkese Rağmen Saldırılara Devam Ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 73 Filistinli hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.

16.01.2025 14:47
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İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 20'si çocuk, 25'i kadın, 73 Filistinli hayatını kaybetti, en az 230 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 20'si çocuk ve 25'i kadın, 73 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 230'dan fazla kişinin yaralandığını bildiren Basal, hayatını kaybedenlerin 61'inin Gazze kentinden olduğunu paylaştı.

İsrail ordusunun şu ana kadar "şiddetli bir bombardıman politikası" izlediğini anlatan Basal, geçen saatleri "Gazze Şeridi, özellikle Gazze kenti için çok zor ve çetin bir gün" olarak nitelendirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ateşkese Rağmen Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika

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