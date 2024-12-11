İsrail, Ateşkesi 204 Kez İhlal Etti

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İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 15. gününde 11 kez ihlal etti, İsrail'in ateşkese yönelik toplam ihlalleri 204'e çıktı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ihlalleri Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl ve Mercayun beldeleri ile Nebatiye ve Sur kentlerinde gerçekleşti.

İsrail ordusu, insansız hava araçları (İHA), topçu atışları, makineli tüfeklerle ateş açma, evlere baskın yapma ve İHA'larla alçak uçuş yaparak ateşkesi ihlal etti.

İsrail'in Bint Cibeyl'e İHA'larla düzenlediği saldırılar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Mercayun'da bir eve baskın yaparak sakinlerini sorgulayan İsrail askerleri, ev sahiplerinin bölgeyi terk etmeleri ve buraya bir daha geri dönmemelerini istedi.

İsrail askerleri, Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Yürürlüğe girmesinin 15. gününde ateşkesi 9 kez ihlal eden İsrail'in, toplam ateşkes ihlalleri 204'e ulaştı.

Ateşkesin uygulamaya girdiği 27 Kasım'dan bu yana İsrail saldırılarında 28 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İsrail ile Hizbullah arasında "kontrollü çatışmalar" 8 Ekim 2023'te başlamıştı.

İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'a yönelik saldırılarını, ülkenin kuzeyi, güneyi ve başkent Beyrut'u da kapsayacak şekilde genişleterek şiddetlendirmiş, Hizbullah'a Lübnan'ın güneyinden İsrail'e füze saldırılarını sürdürmüştü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 1100'den fazlası kadın ve çocuk 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, 16 binden fazlası da yaralanmış ve neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden edilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.