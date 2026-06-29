İsrail, Ateşkesi İhlal Etti: 1 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail, Ateşkesi İhlal Etti: 1 Filistinli Öldü

29.06.2026 16:17
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor; Ekim 2025'teki ateşkes sonrası 1045 ölü var.

İsrail askerlerinin, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Karare beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) bu sabah Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde yer alan el-Baraka bölgesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1045 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 380 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkesi İhlal Etti: 1 Filistinli Öldü - Son Dakika

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