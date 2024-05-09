İsrail Bakanı: 'Hamas Biden'ı seviyor' - Son Dakika
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İsrail Bakanı: 'Hamas Biden'ı seviyor'

İsrail Bakanı: \'Hamas Biden\'ı seviyor\'

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, 'Hamas Biden'ı seviyor' paylaşımı yaptı. İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Ben-Gvir'in paylaşımına tepki göstererek, Başbakan Netanyahu'yu Ben-Gvir'i kabineden çıkarması konusunda uyardı. Biden ise İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırı yapması durumunda silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

09.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:34
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı yaptı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas Biden'ı seviyor." ifadesini kullandı.

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid de X platformundan yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in paylaşımına tepki verdi.

Lapid, açıklamasında, "(İsrail Başbakanı) Netanyahu bugün Ben Gvir'i (kabineden) kovmazsa, ordudaki her askeri ve İsrail Devleti'ndeki her vatandaşı tehlikeye atar." ifadelerine yer verdi.

Biden'ın İsrail'de tepkilere yol açan Refah açıklaması

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bakanı: 'Hamas Biden'ı seviyor' - Son Dakika

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