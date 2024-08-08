İsrail Bakanı, İran ve Hizbullah'a karşı öncü saldırı çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail Bakanı, İran ve Hizbullah'a karşı öncü saldırı çağrısı yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, 1967'deki 'Altı Gün Savaşı'ndaki gibi, İran ve Lübnan Hizbullahı'na karşı 'öncü saldırı' düzenlemesi çağrısı yaptı.

08.08.2024 16:48
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, 1967'deki "Altı Gün Savaşı"ndaki gibi, İran ve Lübnan Hizbullahı'na karşı "öncü saldırı" düzenlemesi çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bay Başbakan, Levi Eshkol beklememişti." ifadesini kullandı.

İsrail, 1967'de Arap ülkelerine karşı giriştiği Altı Gün Savaşı'nda Mısır'a karşı "sürpriz bir öncü saldırı" düzenlemişti. Bu dönemde İsrail'de Başbakanlık koltuğunda Levi Eshkol oturuyordu.

Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklendiği" belirtilmişti.

İsrail basını, güvenlik teşkilatının, gelecek saldırıyı beklemektense İran ve özellikle de Lübnan Hizbullahı'na karşı öncü önleyici bir saldırıyı tartıştığını aktarmıştı.

İsrail'de 103 FM radyosunun bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, katılımcıların yüzde 48'i İsrail'in beklemektense İran ve Hizbullah'a öncü bir saldırı düzenlemesini desteklerken, yüzde 34'ü gelecek saldırıya göre karşılık verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bakanı, İran ve Hizbullah'a karşı öncü saldırı çağrısı yaptı - Son Dakika

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