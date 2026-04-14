İsrail Bakanı'ndan Almanya'ya Sert Tepki

14.04.2026 11:39
Smotrich, Almanya Başbakanı Merz'e yanıt vererek, kendilerini gettolara hapsedemeyeceklerini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin'deki gelişmelerden duyduğu endişeyi ve özellikle işgal altındaki Batı Şeria'nın fiilen ilhak edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e tepki göstererek, "Bizi bir kez daha gettolara hapsedemeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Merz'in "kendilerine ahlak dersi vermek yerine başını eğmesi ve Holokost sebebiyle" Almanya adına binlerce kez özür dilemesi gerektiğini savunarak, "Avrupa'nın ikiyüzlü liderlerinden talimat almayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Filistin'deki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdiği gerekçesiyle Almanya Başbakanı Merz'e tepki gösteren Smotrich, "Almanların Yahudilere nerede yaşamanın yasak veya izinli olduğunu dikte ettiği günler sona ermiştir ve bir daha geri gelmeyecektir. Bizi bir kez daha gettolara hapsedemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, devlet radyosu KAN'a yaptığı açıklamada, Smotrich'in ifadelerine tepki göstererek, bunları kesin biçimde kınadığını söyledi.

Prosor, "tüm Avrupa İsrail'i kınarken Almanya'nın Tel Aviv'in bir numaralı dostu olduğunu kanıtladığını" vurguladı.

Almanya Başbakanı Merz, Filistin'deki gelişmelerden duyduğu büyük endişeyi Netanyahu'ya ileterek özellikle işgal altındaki Batı Şeria'nın fiilen kısmen ilhak edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.

Merz, Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların da sona erdirilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
