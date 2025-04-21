İsrail Bakanı'ndan Esirler ve Gazze Açıklaması

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamanın öncelikli hedefleri olmadığını bir kez daha itiraf etti.

Smotrich, Galey Israel radyosuna verdiği röportajda, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail hükümetinin en önemli hedefinin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması olmadığını tekrarlayan Smotrich, "Gerçeği söylemek zorundayız, esirleri geri getirmek en önemli şey değil." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Smotrich, "Hamas'ı yok etmek ve yeni bir 7 Ekim'in yaşanmasını engellemenin" kendileri için Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirmekten daha önemli olduğunun altını çizdi.

"(Eski ABD Başkanı Joe) Biden yok, (Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken yok, (Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav) Gallant yok, insani yardımın kesilmesini bizzat engelleyen Genelkurmay Başkanı yok." diyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bahanesinin kalmadığını ileri süren Smotrich, Gazze Şeridi'ni işgal çağrısı yaptı.

İsrailli esir yakınları ise Smotrich'in bu sözlerine tepki gösterdi.

Esir ailelerinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en önemli hedefin esirleri geri getirmek olduğunu iddia etmesine karşın kabinedeki bakanların bunun aksini söylemesine dikkati çekilen açıklamasında, Smotrich'in ifadelerinin "utanç verici" olduğu belirtilerek, Bakan'ın aslında bilinen bir gerçeği itiraf ettiği kaydedildi.

Esir aileleri, aşırı sağcı bakanlar Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in daha önce mecliste kendilerine defalarca aynı şeyi söylediğini dile getirdi.