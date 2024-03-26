İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Refah'a kara saldırısı çağrısı yaptı

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Çorlu Yenice Mahallesinde F.A. isimli şahsın üzerinde 3 gram esrar, Muratlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde A.E.K isimli şahsın ise 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ile 9 mm fişek ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesinde ise L.Ü. ve Ö.Ü. isimli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 21 gram toz esrar, 1 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet kenevir öğütme aparatı ve 22 adet 9 mm fişek bulundu. Ayrıca Ergene Velimeşe Mahallesi Çorlu gişeler mevkiinde durdurulan bir araçta sürücü A.A. isimli şahsın üst aramasında 1 gram esrar ve esrar sarılı bir fişek sigara ele geçirildi.