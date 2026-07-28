İsrail Bakanı Smotrich'ten İtiraf: Batı Şeria Ayrılmaz Bir Parçadır

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altında bulunan Filistin toprağı Batı Şeria'nın "İsrail'in ayrılmaz bir parçası" olduğunu ileri sürdü.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'dan sürgün etmek ve bölgeyi "Yahudileştirmek" amacıyla yürüttükleri sistematik??????? ev yıkımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Smotrich, Batı Şeria'nın "İsrail'in ve onun güvenlik kuşağının ayrılmaz bir parçası olduğunu" öne sürdü.

"Yıllarca bu bölgede istedikleri gibi davrandılar. Bu artık sona erdi." ifadeleriyle yürüttükleri yıkımdan övgüyle bahseden Smotrich, Filistinlilerin arazilerine ev inşa etmesini engellemeye devam edeceklerini belirtti.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, Batı Şeria'yı ilhak amacıyla Filistin toprakları üzerine yasa dışı yerleşimler kurulmasına verdiği destekle tanınıyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail güçleri son olarak dün işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tarım tesisini yıkmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.