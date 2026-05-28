İsrail Bakanından Şok Teklif

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın İsrail askerlerini hedef alan her insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşı Beyrut'ta 100 binanın bombalanmasını teklif etti.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın İHA saldırısı sonucu bir İsrail askerinin ölmesinin ardından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunan Smotrich, "Sayın Başbakan, şimdi İsrail askerlerinin zarar görmesini engellemenin tek yolunun, her bir İHA'ya karşılık Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ndeki 10 binayı yerle bir etmek olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerini hedef alarak ölmelerine veya yaralanmalarına neden olan her bir İHA için ise Beyrut'ta 100 binayı yerle bir etme teklifinde bulunan Smotrich, Netanyahu'dan İsrail ordusuna önerisi doğrultusunda talimat vermesini istedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 24 Mayıs'ta düzenlenen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandığını aktarmıştı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, daha önceki teklifini, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı bir konuşmada tekrar dile getirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediği basına yansımıştı.