İsrail Bakanlarına Uydu Telefonu Tahsis Edildi - Son Dakika
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İsrail Bakanlarına Uydu Telefonu Tahsis Edildi

İsrail'de, İran veya Hizbullah'ın olası misillemesinde iletişim ağlarında aksama yaşanabilme ihtimalinin göz önüne alınarak bakanlara uydu telefonu tahsis edildiği belirtildi. İran veya Hizbullah'ın muhtemel misillemesi nedeniyle iletişim ağlarında sorun yaşanmasından endişe edildiği ve kabine üyelerine iletişimde sorun yaşamamaları için uydu telefonu dağıtıldığı ifade edildi. Bu tedbirin, iletişim hatlarının zarar göreceğine ilişkin bir istihbarat olmadığı ve sadece önlem amacıyla alındığı aktarılan haberde belirtildi.

02.08.2024 15:37
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İsrail'de, İran veya Hizbullah'ın olası misillemesinde iletişim ağlarında aksama yaşanabilme ihtimalinin göz önüne alınarak bakanlara uydu telefonu tahsis edildiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İran veya Hizbullah'ın muhtemel misillemesi nedeniyle İsrail'de iletişim ağlarında sorun yaşanmasından endişe edildiği kaydedildi.

Kabine üyelerine iletişimde sorun yaşamamaları için uydu telefonu dağıtıldığı ifade edildi.

Bazı bakanlıkların üst düzey personeline de uydu telefonu sağladığı aktarılan haberde, bu adamın tedbir amacıyla alındığı ve iletişim hatlarının zarar göreceğine ilişkin bir istihbarat olmadığı paylaşıldı.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda ölmüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bakanlarına Uydu Telefonu Tahsis Edildi - Son Dakika

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