İsrail, Bartaa'da 20 Filistin evini yıkmaya başladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait evlere yönelik yıkımlarını sürdürürken, Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde 20 evi yıkmaya başladı.

Bartaa Belediye Başkanı Gassan Kabha, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail mahkemesinin Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde 20 ev hakkında verdiği yıkım kararının uygulanmaya başladığını belirtti.

Kabha, İsrail'e ait buldozer ve yıkım ekiplerinin beldeye girerek yıkım çalışmalarına başladığını ifade etti.

Belediye avukatları ile ev sahiplerinin karara itiraz ettiğini aktaran Kabha, ancak İsrail mahkemesinin yapılan itirazı reddederek yıkım kararını onadığını söyledi.

Kabha, yıkım kararı verilen evlerden 8'inin eşyalarının önceden tahliye edildiğini, diğer evlerde yaşayanların ise mülklerini boşaltmayı reddettiğini kaydetti.

Söz konusu 20 evde yaklaşık 100 kişinin yaşadığını belirten Kabha, yıkım nedeniyle onlarca kişinin evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Belde sakinleri, yıkım tehdidi altındaki evlerin çatılarına çıkarak yıkım çalışmalarına tepki gösterdi.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.