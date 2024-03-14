İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant, Gazze'ye yapılacak insani yardım konusunda tartıştı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasında uzun zamandır sorun olduğu söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne yapılacak insani yardım konusunda tartıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Netanyahu ile Gallant arasındaki tansiyon bu hafta başında yapılan bir kapalı toplantıda yükseldi.

Gazze'ye yapılacak insani yardımların gündeme geldiği toplantıda Gallant, "Sorun malzemeleri getirmek değil, kiminle dağıttığındır. Birisinin kontrolü ele alması gerekiyor ve bu İsveç olmayacak. Filistin yönetimi olmalı." ifadesini kullandı.

Netanyahu ise Gallant'ı siyasi değerlendirme yapmakla suçlayarak, "Filistin yönetimi hakkında bir şeyler duymak istemiyorum." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda saldırılar sonrası Gazze'nin idaresinin Filistin yönetiminde olmasını reddettiğini söylemişti.

Netanyahu'nun bu tutumu nedeniyle Washington ile Tel Aviv arasında fikir ayrılıkları yaşandığı belirtiliyor.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor. İnsani yardımların İsrail tarafından engellenmesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi kıtlığa sürüklenmiş durumda.