İsrail basını CENTCOM'un İsrail'e İran uyarısını Körfez'e de ilettiğini iddia etti - Son Dakika
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İsrail basını CENTCOM'un İsrail'e İran uyarısını Körfez'e de ilettiğini iddia etti

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İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'li bir kaynağa dayanarak CENTCOM'un Tel Aviv'e İran'a yeni saldırılara hazır olunması uyarısı verdiğini iddia etti. Habere göre mesaj Körfez ülkelerine de iletildi; bu, Trump'ın yeni saldırıya gerek olmadığı açıklamasıyla çelişiyor.

İsrail basını, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'a yeni saldırı ihtimaline hazırlıklı olma konusunda İsrail ordusunu uyardığını ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki güvenlik brifinginin sona ermesinin hemen ardından yayınladığı haberde, ABD'den İsrail'e İran'a yeni saldırılara hazır olunması yönünde mesaj iletildiğini iddia etti.

ABD'li bir kaynağa dayandırılan habere göre, son günlerde CENTCOM, Tel Aviv'e İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına hazırlıklı olma yönünde uyarıda bulundu.

"Yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki mesajın, İsrail'in yanı sıra Körfez ülkelerine de iletildiği ileri sürülen haberde, bölge ülkelerine iletilen mesajların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığına yönelik son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkati çekildi.

Washington yönetiminin Orta Doğu'ya askeri kaynak aktarmaya devam ettiği aktarılan haberde, ABD'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki üslerinde yaklaşık 200 yakıt ikmal uçağının bulunduğu belirtildi.

Haberde, ABD'nin bölgede George Washington ve George Bush adlı iki uçak gemisinin bulunduğu, üçüncü uçak gemisi Roosevelt'in gelecek hafta Umman açıklarına varmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail basını da, seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiğini ve bu konuda anlaşmazlık yaşadığını ileri sürmüş, buna karşın Netanyahu'nun İran'a saldırı niyetinde olduğunu iddia etmişti.

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Eisenkot???????, Netanyahu'ya acil olmayan askeri eylemlere kalkışmama uyarısında bulunmuş ve bir güvenlik brifingi istemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı ve güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı yapmıştı.

Kaynak: AA
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