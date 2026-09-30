İsrail basınına göre Flydubai uçağı Ürdün'de 7500 kaçırılma kodunu yayınladı - Son Dakika
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İsrail basınına göre Flydubai uçağı Ürdün'de 7500 kaçırılma kodunu yayınladı

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İsrail basınına göre Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv uçağı, Ürdün semalarında acil durum ve kaçırılma kodlarını yayınladı. Yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu uçak Suudi Arabistan'a yönlendirildi; yetkililer İsrail'e iniş izni verilmediğini, iletişim kurulamadığını açıkladı.

KUDÜS (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai- Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.

Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail basınına göre Flydubai uçağı Ürdün'de 7500 kaçırılma kodunu yayınladı - Son Dakika
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