İsrail basınına göre İsrailli yetkili, İran savaşının fiilen askıya alındığını söyledi

İsrail basınına göre, ABD'de Cumhuriyetçilerin yenilgiye uğradığı seçimler ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail ile ilişkileri de sorguladığı açıklamaları, Tel Aviv'de endişeye yol açtı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde çıkan köşe yazısına göre, İsrailli bir yetkili ABD'deki seçim sonuçlarının ve Vance'in açıklamalarının "İran savaşını fiilen askıya aldığını" dile getirdi.

İsrail yönetiminde, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı karşıya kaldığı siyasi zorluklar nedeniyle savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartları hafifletebileceği belirtildi.

Vance'in açıklamalarının Tel Aviv'de "alarm zilleri çaldırdığı" belirtilirken, Trump'ın İran'ın nükleer programını kapsam dışında bırakarak yalnızca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla yetinebileceğinden endişe edildiği aktarıldı.

Vance'in İran'a saldırıları ve ABD'nin İsrail ile ilişkilerini de sorguladığı açıklamasının Trump'ın İran'a yönelik planlarını zorlaştırdığına dikkati çekilirken, Demokratların seçimlerde elde ettiği başarıyla İsrail'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan 10 ismin de Senato ve Temsilciler Meclisine girdiği hatırlatıldı.

Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ardından Vance'in değerlendirmesinin İsrailliler açısından "ciddi endişe kaynağı" olduğu kaydedilirken, Trump'ın da Vance'in açıklamasını "büyük ölçüde doğru bulması" söz konusu endişeleri artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Vance'in 4 sebebe bağladığı seçim yenilgisinin 3'ünün doğrudan veya dolaylı olarak İsrail ile ilişkili olduğu aktarılan yazıda, Vance'in açıklamalarının İran ile savaşı yeniden başlatma seçeneğini değerlendiren Trump'ın hareket alanını daralttığı ve olası yeni bir saldırının siyasi meşruiyetini de zayıflattığı ifade edildi.

İsrail'e verilen desteğin yıllarca Cumhuriyetçiler arasındaki muhafazakarlar, Evanjelikler ve Trump destekçileri arasında siyasi bir kazanım olarak görüldüğü ancak Vance'in açıklamasıyla bu desteğin Cumhuriyetçiler içinde geniş ölçüde uzlaşı sağlanan bir konu olmaktan çıkarak iç ayrışmaları derinleştiren bir meseleye dönüşebileceği ifade edildi.

Başından beri İran'a saldırılara karşı çıkan ve savaşın durdurulmasında önemli rol oynayan Vance'in kapalı kapılar ardında çatışmaları yeniden başlatmaması için Trump'a baskı yaptığı iddia edildi.

Vance'in temmuz ayında İsrail hükümeti içindeki bazı kesimlerin İran ile savaşı sona erdirme girişimlerini baltalamaya çalışmakla suçladığı hatırlatıldı.

ABD parlamentosuna giren 10 Demokrat İsrail'e sert eleştirilerde bulunuyor

Demokratların ara seçimlerdeki zaferiyle, seçim kampanyalarında İsrail'e yönelik sert eleştirilere ve ABD'nin askeri yardımlarına karşı duruşa yer veren bir grup siyasetçi Kongre'ye girdi.

Michigan eyaletinden senatör olarak seçilen ve ABD Senatosunda görev yapacak ilk Müslüman olan Abdul el-Sayed, Minnesota'dan Senatoya giren Peggy Flanagan, Maine'den Troy Jackson İsrail'in soykırım yaptığını söylemişti.

Demokratların zaferiyle İsrail'i eleştiren ve parlamentoda yer bulan isimler şöyle:

Melat Kiros, Darializa Avila Chevalier, Claire Valdez, Brad Lander, Adam Hamawy, Donavan McKinney ve Chris Rabb.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin oy kaybetmesini İran'la yaşanan gerilime ve İsrail'le ilişkilere bağlamıştı.

ABD Başkanı Trump da Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını vermişti.