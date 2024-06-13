İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus, Salfit, Kalkilya, Cenin, El Halil kentlerine baskınlar düzenledi. Söz konusu baskınlarda aralarında daha önceden serbest bırakılmış kişilerin de olduğu 12 Filistinli daha gözaltına alındı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 185'e ulaştı. Açıklamada, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere karşı yürütülen 'kapsamlı saldırılar' yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

13.06.2024 12:59
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus, Salfit, Kalkilya, Cenin, El Halil kentlerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında daha önceden serbest bırakılmış kişilerin de olduğu 12 Filistinli daha gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 185'e ulaştı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere karşı yürütülen "kapsamlı saldırılar" yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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