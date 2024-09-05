İsrail Ordusu Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir gazeteci ile serbest bırakılan eski tutukluların da olduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Son 9 günde toplamda 195 Filistinli gözaltına alınırken, 28 Ağustos'tan bu yana devam eden saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti.

05.09.2024 13:16
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ile serbest bırakılan eski tutukluların da olduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında Filistin Televizyonunda çalışan Ali Dar Ali isimli gazeteci ile serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 16 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Son 9 günde 195 Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar 9. gününde de devam ederken şu ana kadar 195 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 10, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 34 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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